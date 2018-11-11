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11.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Украина, Экономика коллапса
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Ехануров – украинцам: Пережили «святые девяностые» – не сдохнете и сейчас

Жителям Украины не стоит впадать в панику, слушая прогнозы о грядущем дефолте. Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-премьер Украины Юрий Ехануров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, хоть технарь, технократ, но всё-таки бы слушал людей гуманитарной сферы. Они говорят: «Украинцы за эти столетия пережили столько, через наши степи и леса прошло столько захватчиков. Ну, согнулись немного, прошли – поднялись».

И так оно и есть – мы летаем, но низенько, то есть, мы не упадём, мы будем низенько летать. Кто верит в то что, в Украине люди могут умирать без еды?

Когда-то в середине 90-х японцы приехали к нам, то один эксперт говорил: «Я посмотрел отчёты, я понял, что у вас тут люди на улицах лежат голодные, а приехал, как-то этого не заметил».

Я сказал, что наша статистика – непередаваемая игра слов. Потому что украинцы научились выживать и выживут, несмотря на все усилия нашей власти», – заявил Ехануров.

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