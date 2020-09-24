Епископ СПЦ призвал сербов не покидать Косово

24.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Глава расположенной на территории Косово Рашко-Призренской епархии СПЦ Феодосий обратился к сербам как северных, так и южных анклавов края с просьбой не покидать родную землю.

Об этом сообщает телеканал РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следуя завету святого Лазаря, как епископ Рашкинский и Призренский, я отечески призываю все верных оставаться у своих многовековых очагов и не продавать имущество, которое наши предки сохранили в самые тяжелые времена турецкого владычества, пережив многочисленные войны и страдания, – заявил владыка Феодосий. – Каждый раз, когда мы слышим, что наши люди продают землю и навсегда покидают свои дома, мы чувствуем боль и потерю.

Здесь мы все связаны во Христе как одно тело и одна душа, независимо от того, в какой части нашей Земли Завета мы живем. Многим из нас нелегко столкнуться с тяжелыми материальными условиями, но мы также знаем, что наши предки остались верными своей вере и родине в более тяжелых условиях и тем самым внесли огромный вклад в то, чтобы мы жили сегодня здесь».

Епископ призывал сербов, продающих свои земли, проявлять осторожность, чтобы не поставить своих соотечественников в еще более трудное положение из-за своего эгоизма. Здесь владыка обращает внимание на то, что скупка сербских земель в Косово ведется в основном албанцами, соседство с которыми может создать новые проблемы остающимся сербам. Он указал на то, что кто-то может временно решить свой финансовый вопрос, продав участок и дом, но ему следует задаться вопросом, стоит ли сравнивать это мимолетное утешение с осознанием того, что положение родственников и соседей из-за этого станет еще тяжелее.

«Они твердо настроены оставаться на нашей святой земле, и наши действия могут поставить их в еще более трудное положение, – считает Феодосий. – Мы пастырски призываем всех вас, братья и сестры, если вы когда-нибудь окажетесь перед этим выбором, глубоко спросите себя, стоит ли продавать землю и зарабатывать деньги и в то же время нести тяжелое бремя совести».

В финале обращения епископ цитирует Евангелие: «Какая польза от человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?».