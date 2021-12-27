Ермак анонсировал выпуск «украинских Байрактаров» – оценки экспертов

Новости Украины

Украина запускает собственное производство разработанных в Турции ударных беспилотников «Bayraktar TB2».

Об этом в интервью изданию «Фокус» заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок «Байрактаров», а сейчас запущено их производство уже в Украине. Когда говорят, что это турецкие «Байрактары», – да, мы их получили из Турции, но важно отметить, что двигатели для этих беспилотников производятся в нашей стране», – сказал Ермак.

Тем не менее, украинский политолог Александр Булавин в комментарии «ПолитНавигатору» выразил мнение, что конфликт на Донбассе завершится раньше, чем Украина начнет выпуск своих «Байрактаров».

«Намерение наладить производство «Байрактаров» было озвучено ещё, как минимум, месяца полтора-два назад. Тогда Зеленский говорил о том, что в Украине создаётся предприятие, собственное производство беспилотников. Кроме того, насколько нам известно, в Турции «Байрактары» уже снабжаются двигателями с завода «Мотор сич». Понятно, что, с одной стороны, производить самим дешевле, чем платить другим странам, это создает рабочие места. Кроме того, известно, что на следующий год выделяется 12,5 млрд долларов на вооружения. Вероятно, значительная часть этих средств пойдёт на то, чтобы организовать производство. Поэтому я вполне допускаю, что производство «Байрактаров» будет создано. Конечно, пока что это ещё только анонс. Но я убеждён, что Украина действительно налаживает производство. В конце концов, даже если военная операция на Донбассе завершится, то Украина всё равно будет БПЛА производить, продавать и так далее. Для украинской военной промышленности это начинание перспективное», – сказал политолог.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время будет пресс-конференция, на которой будут даны ответы на вопросы – кто, где, и как будет производить «Байрактары», кто является инвесторами в этот проект и так далее.

«Что касается того, какое влияние это производство окажет на ситуацию на Донбассе, то я думаю, что даже если буквально завтра это производство будет развернуто, то ситуация на Донбассе подойдёт к концу быстрее, чем будут выпущены первые «Байрактары», – добавил Булавин.

В свою очередь, депутат Верховного Совета ДНР Мирослав Руденко считает, что к таким перспективам со стороны противника нужно относиться очень серьёзно, даже учитывая специфику руководства постмайданной Украины.

«Надо отметить, что киевский режим последовательно движется к перевооружению и повышению эффективности своих вооружённых формирований. Конечно, это делается с целью, которая открыто декларируется – то есть, продолжение военной агрессии против Донбасса. По сути, захват его и зачистка всех несогласных. Поэтому, несмотря на то, что тот же Ермак может бежать впереди паровоза, спешить, и понятно, что он как один из основных выгодополучаетелей команды Зеленского может преувеличивать готовность к выпуску данных беспилотников, тем не менее, эта угроза реальная. Кто бы ни зарабатывал на этом проекте – Ермак, команда Зеленского (понятно, что будут осваиваться бюджетные средства, понятно, что процесс может затянуться), тем не менее, в среднесрочной перспективе это – угроза», – подчеркнул Руденко в комментарии «ПолитНавигатору». «Не так уж много прошло времени с тех пор, как эти беспилотники прогремели на весь мир – вторая Карабахская война прошлого года, и Украина уже заключила договор на их лицензионное производство на своей территории. Это средство, которое показало свою определённую эффективность. Беспилотники проявили себя как оружие нападения, и понятно, что Украина хочет использовать их аналогичным образом», – уверен донецкий депутат.

В то же время председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский отметил, что проблема есть, но при знании дела она решаемая.

«Вполне вероятно для Украины производство «Байрактаров». Самолёты они не в состоянии делать, но такого рода беспилотники, сборку, думаю, что они, всё-таки, потянут. Если, конечно, по своему обыкновению, не кинут турков. Насколько всё это опасно? Как показывает опыт, «Байрактары», при знании их слабых мест, достаточно эффективно и сбиваются, и блокируется их передвижение. Поэтому, я думаю, что наши военные уже в курсе всех этих вещей. Конечно, мы шапками закидывать не будем, в любом случае, достаточно опасные беспилотники, но у нас тоже есть свои беспилотники, думаю, что и с этим справимся», – сказал Бердичевский «ПолитНавигатору».

Военный эксперт Игорь Коротченко со своей стороны также призвал относиться к проблеме со всей серьёзностью. Об этом он написал в своём Telegram-канале. По словам эксперта, количество «Байрактаров» в арсенале ВСУ будет увеличиваться до определённой критической отметки, после которой Киев решится на полномасштабную военную операцию против ДНР и ЛНР.

«Вопрос: пыталась ли российская сторона договориться с Эрдоганом, воспрепятствовать реализации данного контракта? Убежден, что договориться – за дополнительные «пряники» для Турции – как минимум было бы вполне возможно. Главное – сделать Эрдогану предложение, от которого он не сможет отказаться. Предпринимались ли практически такие попытки? Не знаю. В любом случае важно действовать на упреждение, а не сидеть и ждать, чем все закончится», – написал Коротченко. «На крайний случай есть «тяжёлая артиллерия» – Роспотребназдор, – эффект применения которого, полагаю, объяснять никому не нужно», – добавил российский эксперт в постскриптуме.