Ермак в Стамбуле: Украине – завод по производству байрактаров, а зятю Эрдогана – орден от Зеленского

03.10.2022  09:54 (Мск), Стамбул
Никита Еременко.  
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Tехнологии, Авиастроение, Беспилотники, Дзен, Политика, Турция, Украина
Новости Украины

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в ходе идущего сейчас визита в Турцию встретился с руководителями производящей беспилотники компании Baykar.

Об этом Ермак сообщил в своем Telegram.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в ходе идущего сейчас визита в Турцию встретился с...

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«Начал визит в Турцию, где встретился с руководителями компании Baykar и посетил производственные мощности компании, производящей беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Также побывал в Исследовательском центре компании Baykar, засвидетельствовав его фактическое открытие», – сообщил Ермак.

Во время встречи с руководителями компании Халуком и Сельчуком Байрактарами глава Офиса Зеленского обсудил текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности по производству БПЛА на территории Украины.

Турецкая компания Baykar планирует построить на Украине не только завод по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2, но и исследовательский центр, а также начать совместное производство перспективных авиационных двигателей.

Также, во исполнение поручения Зеленского Ермак вручил украинский орден «За заслуги» III степени председателю Совета директоров и техническому директору компании «Байкар» Сельчуку Байрактару – зятю турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

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