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Новое расширение, к которому лидеров ЕС подтолкнули действия Владимира Путина, несёт значительные риски для ЕС. Об этом пишут Сьюзан Линч и Николас Винокур в статье на сайте Politico.

Как отмечает СМИ, добавление к 27 действующим членам ЕС 8 новых государств, включая и аграрного поставщика Украину, и Республику Молдова, и балканские государства, откроет ящик Пандоры. Потребуются радикальные внутренние реформы, и это может спровоцировать многолетние разногласия между нынешними членами ЕС. Впрочем, страх перед путинской Россией заставляет членов Евросоюза действовать без оглядки на эти очевидные проблемы.

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«Сейчас настал момент проявить смелость и изменить наш подход к расширению — чтобы шесть западно-балканских стран, каждая из них, а также Украина и Молдова вошли в нашу семью», — заявил Politico министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Согласно источникам издания, расширение станет темой ежегодной речи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии ЕС в среду, 13 сентября. В европейских дипломатических кругах конфиденциально сообщили, что главы МИД из 27 столиц Евросоюза будут изучать этот вопрос на встрече в конце октября.

В материале, опубликованном Politico, названа особенно важной поддержка данной идеи со стороны Германии и Франции: в начале года о расширении высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц, а затем французский госсекретарь Лоуренс Бун заявил, что ЕС должен дать «последовательный сигнал» странам-кандидатам о вступлении в объединение, в том числе, и чтобы помочь им избежать российского влияния.

Глава Совета Европы Шарль Мишель призвал к принятию новых членов в блок к 2030 году. Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает идею поэтапного расширения, при котором страны сначала получат доступ к единому рынку, а затем станут полноправными членами ЕС.

Австрийский министр Шалленберг предложил предоставить странам-кандидатам возможность присутствовать в качестве наблюдателей в Комитете ЕС по политике и безопасности, где принимаются внешнеполитические решения.

Новый толчок к расширению Евросоюза стал первым подобным шагом с тех пор, как страны-члены приняли в свои ряды Хорватию в 2013 году. А разговоры о приеме Турции закончились тем, что тогдашний президент Франции Николя Саркози прямо сказал Турции «нет» в 2011 году, напоминает издание.

Согласно выводам Politico, перед Евросоюзом встанут острые проблемы, решение которых придётся искать лидерам объединения. Ожидаются ожесточённые дебаты между европейскими столицами из-за оценки пригодности стран-кандидатов — например, угрожающие масштабы приобретают опасения по поводу коррупции на Украине. Отметим, что это спустя девять (!) лет после «революции достоинства».

Кроме того, упоминается пугающая перспектива реформирования внутренних процессов принятия решений в ЕС, чтобы приспособить их к расширенному союзу.

При этом в Европейской комиссии, пишет издание, сделали уточнение к словам Мишеля, подчеркнув, что процесс вступления в ЕС должен быть исключительно «основанным на заслугах», и указав на проблемы с коррупцией в Украине.

«Сельскохозяйственная проблема является наиболее очевидной горячей точкой в любых будущих переговорах о вступлении между Брюсселем и Киевом», — отмечает Politico.

Экспорт дешевого зерна из Украины может утопить активно субсидируемых фермеров ЕС. Польша и ряд других стран уже закрыли двери для экспорта украинского зерна, заявив, что этот шаг направлен на защиту местных аграриев.

Politico называет реформы, которые должен провести у себя Евросоюз в связи с расширением:

пересмотр общей сельскохозяйственной политики ЕС, пересмотр долгосрочного бюджета блока; пересмотр процесса принятия решений (речь идет о «квалифицированном большинстве» при голосовании в таких сферах, как внешняя политика, где в настоящее время требуется единогласие столиц).

Как утверждает издание, значительное расширение ЕС сместит центр тяжести блока на восток, потенциально ослабляя традиционно решающее влияние Франции и Германии при принятии ключевых решений.

При этом изменение основополагающих договоров ЕС — трудный процесс, требующий референдумов в нескольких странах, и их руководство к этому не стремится. При этом имеются предложения реализовать реформы в рамках существующего Лиссабонского договора блока.

«В Совете нет большинства для изменения договора. Юридическая служба Совета уже несколько месяцев сообщает нам, что Лиссабонский договор не допускает расширения», — пояснил изданию один из европейских дипломатов.

Дебаты о расширении активизируются в ближайшие месяцы, в том числе на 3-м заседании Европейского политического сообщества стран, не входящих в блок, которое должно состояться 5 октября в Испании. Шарль Мишель планирует встретиться с лидерами ЕС перед саммитом, чтобы узнать их мнение о расширении.

Издание отмечает, что к вступлению в ЕС стремится также «Республика Косово», бандитски отделённая Западом от Сербии, независимость которой не признают Российская Федерация и значительная часть стран мира.