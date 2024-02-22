ЕС готовит отъем украинских черноземов

Вадим Москаленко.  
22.02.2024 15:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Сельское хозяйство, Украина


Дальнейшая интеграция Украины в ЕС будет сопровождаться окончательной деиндустриализацией и конфискацией всех недвижимых активов.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дальнейшая интеграция Украины в ЕС будет сопровождаться окончательной деиндустриализацией и конфискацией всех недвижимых активов....

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«Вход на европейский рынок происходит через категорическую, масштабную деиндустриализацию даже того, что у вас осталось. Для того, чтобы вы не составили технологическую конкуренцию старым игрокам в ЕС.

Если вы войдёте в ЕС, то только на условиях полной ликвидации вашей остаточной индустрии, отъёма вашей энергетики, и отъёма всех ваших недвижимых активов типа чернозёма», – сказал Пасков.

Он подчеркнул, что на территории Украины даже перестанут действовать местные законы.

«Вся собственность должна находиться в правильных руках. Географически это будет находиться на территории Украины, но никакое украинское законодательство там распространяться не будет. Потому что это будет другая частная собственность.

Другого входа в ЕС ни для Украины, ни для любой другой страны, не существует», – добавил эксперт.

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