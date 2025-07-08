«ЕС исчезнет сразу после НАТО» – Риттер объяснил природу русофобских конвульсий Рютте
Нападки генсека НАТО Марка Рютте на Россию призваны сохранить северо-атлантический альянс. В ином случае вслед за его развалом последует крах Евросоюза.
Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«И теперь он понимает, что единственный способ сохранить этот искусственный союз под названием ЕС – это продолжать поддерживать НАТО. Но чтобы поддерживать НАТО, нужна угроза. Сейчас эта угроза – Россия. Он говорит, что им нужно морально и финансово разориться, чтобы продолжать поддерживать НАТО», – казал Риттер.
Он полагает, что если неоконсерваторам удастся убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к НАТО, то «крах Украины станет поводом для того, чтобы продолжать вливать миллиарды долларов в эту разваливающуюся организацию».
«Если Трамп сможет дистанцироваться от этого, то крах Украины можно будет использовать как повод для краха НАТО, а НАТО нужно развалить. Нам не нужна НАТО. Нет никаких причин для существования НАТО. Причина, по которой НАТО существует, исчезла с распадом Советского Союза. Россия не представляет угрозы ни для НАТО, ни для Европы. Россия просто хочет существовать и выжить в мире, где США и НАТО пытаются ее победить и поставить на колени. Россия отказывается умирать, как любая другая суверенная страна», – отметил Риттер.
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