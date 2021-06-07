«ЕС не имеет отношения к минскому процессу» – постпред России в Брюсселе

07.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Всерьез перенос из Минска переговорной площадки по урегулированию конфликта в Донбассе, чего добивается Украина, не обсуждается.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«На Украине что только не обсуждается», – сказал Чижов, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь издание обратило внимание, что поляки предложили проводить переговоры по Донбассу в Варшаве.

«Да? Интересно. А Вильнюс не предлагали? Нет, серьезно этот вопрос не обсуждается. Евросоюз не имеет отношения к минским переговорам, минскому формату. Там, как известно, работает трехсторонняя контактная группа, политическую поддержку оказывают представители нормандского формата, в данном случае Германия и Франция, а Евросоюз к этому отношения не имеет», – уточнил дипломат.

Также у него поинтересовались, обсуждается ли вопрос возможности вступления Украины в Евросоюз.

«Я думаю, сначала им надо станцию на Луне сделать — это более реальная цель», – иронически ответил Чижов.