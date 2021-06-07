«ЕС не имеет отношения к минскому процессу» – постпред России в Брюсселе

«ЕС не имеет отношения к минскому процессу» – постпред России в БрюсселеНовости Украины
Всерьез перенос из Минска переговорной площадки по урегулированию конфликта в Донбассе, чего добивается Украина, не обсуждается.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов.
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«На Украине что только не обсуждается», – сказал Чижов, отвечая на соответствующий вопрос.
В свою очередь издание обратило внимание, что поляки предложили проводить переговоры по Донбассу в Варшаве.
«Да? Интересно. А Вильнюс не предлагали? Нет, серьезно этот вопрос не обсуждается. Евросоюз не имеет отношения к минским переговорам, минскому формату. Там, как известно, работает трехсторонняя контактная группа, политическую поддержку оказывают представители нормандского формата, в данном случае Германия и Франция, а Евросоюз к этому отношения не имеет», – уточнил дипломат.
Также у него поинтересовались, обсуждается ли вопрос возможности вступления Украины в Евросоюз.
«Я думаю, сначала им надо станцию на Луне сделать — это более реальная цель», – иронически ответил Чижов.
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