ЕС превращается в придаток НАТО. США угрожают России и Ирану

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НАТО и Европейский Союз намерены усилить сотрудничество в деле противостояние Российской Федерации, проводящей военную операцию на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило агентство AFP, ссылаясь на проект совместного заявления, которое 10 января должны подписать в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

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Указывается, что «российская агрессия стала ключевым вызовом евроатлантической безопасности и стабильности».

«Поскольку угрозы безопасности и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, увеличиваются в масштабах и размахе, мы выведем наше партнерство на новый уровень», – говорится в документе.

Кроме того, декларация определяет важнейшие сферы для углубления сотрудничества: борьба с растущей «геостратегической конкуренцией», защита критической инфраструктуры, реагирование на угрозы в сфере новейших технологий и космоса.

Угрожающими антироссийскими заявлениями отметились и в Вашингтоне, где заявили, что администрация США готова использовать все имеющиеся полномочия, чтобы помешать военно-техническому сотрудничеству между Тегераном и Московй.

Так, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что США «намерены принять меры с тем, чтобы нарушить» осуществляемые поставки Ираном в Россию грузов военного назначения.

«Между Россией и Ираном отношения тесного партнерства в сфере безопасности, тесного партнерства в военной сфере… Иран стал самым важным поставщиком необходимой военной помощи для России, но и Россия в свою очередь стала обеспечивать Иран помощью в сфере безопасности. Так что мы рассматриваем все соответствующие инструменты, все полномочия, все существующие подходящие законы, чтобы призвать к ответу тех, кто несет ответственность за это», – сказал Прайс.