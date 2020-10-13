ЕС ужесточает правила въезда для украинцев

13.10.2020, Киев, Максим Карпенко

С января следующего года Евросоюз ужесточает правила въезда на свою территорию для граждан Украины.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Теперь так называемый «безвизовый режим» с ЕС будет заключаться в том, что населению Украины нужно будет собрать кучу разрешительных документов, но окончательное решение все равно будет принимать пограничник на посту.

«Безвиз не дает права работать в Евросоюзе, не дает. Могут люди работать нелегально. Могут работать сезонно. Кто-то клубнику может собирать, кто-то работать без документов, кто-то, нарушая миграционное законодательства. Можно, конечно, но можно и преступления совершать, зарабатывать, убивая тоже можно. Нарушая законы Евросоюза, тоже можно зарабатывать, что, кстати, наши сограждане там и делают. Но официально устроиться на работу по безвизу нельзя. И жить тоже там нельзя.

Ведь тот самый безвиз – это вранье. Какой безвиз? Раньше как мы получали визу? Пришел в посольство, предоставил документы, получил визу, штамп в паспорте и выехал. А сейчас любой пограничник на посту хоть в Польше, где угодно, потребует от вас кучу документов, подтверждающих ваше право на въезд, законность пребывания там, деньги, карточки, счета, билеты на обратный путь. И может развернуть вас без объяснения причин, отправить вас назад.

А кроме того, с нового года, 2021-го, вступают новые правила безвиза для украинцев. А они следующие: чтобы получить право на выезд по этому безвизу теперь нужно на официальном сайте подать официальную заявку, заполнить анкету, приложить к ней кучу документов, получить письменное разрешение и с этим разрешением попробовать выехать. А там сидит пограничник, который все это перепроверяет и может развернуть вас назад. Так это безвиз, скажите? Ну какой это безвиз? Это вранье уже достало», – заявил Кузьмин.