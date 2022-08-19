Еще 800 миллионов долларов на войну: сегодня Байден обьявит новый пакет военной помощи Украине

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Новости Украины

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь для Украины на сумму около 800 миллионов долларов и может объявить об этом уже сегодня, 19 августа.

Об этом сообщает Reuters.

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По информации источников Reuters, Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия по сокращению расходов, позволяющих президенту санкционировать передачу избыточного оружия из запасов США.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, сказали, что стоимость пакетов оружия может измениться до того, как они будут объявлены.

Также сегодня стало известно, что правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи Украине, в рамках которого эта страна направит больше вооружений, в том числе минометы и противотанковые средства. Эстония также планирует поддержать обучение солдат и офицеров ВСУ, инициированное Великобританией, и в сотрудничестве с Германией пришлет Украине полевой госпиталь.