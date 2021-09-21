Еще один участник Русской весны поплатился за поездку на Украину

21.09.2021 14:36 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские силовики задержали и обвинили в госизмене очередного жителя Крыма, который участвовал в «Русской весне» и решил испытать судьбу на территории Незалежной.

Как заявили в пресс-службе фейкового «Главного управления Нацполиции в Крыму и Севастополе», 17-го сентября в Херсонской области был задержан крымчанин, который ранее служил в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации украинских силовиков, задержанный в феврале-марте 2014-го года участвовал в блокаде аэропорта «Симферополь», не допускал посадку украинских самолетов и помогал принимать и отправлять российскую военную авиацию

«Задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в незаконном вооруженном формировании) и следственным судьей Херсонского городского суда избрана мера пресечения – содержание под стражей сроком на 2 месяца. Наказание за совершенное предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

О причинах поездки крымчанина на Украину не сообщается. В предыдущие разы, как правило, СБУ арестовывала любителей безвизовых поездок в Европу, которые приезжали получить украинский загранпаспорт.