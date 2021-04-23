«Еще одна победа над Гуглом». Российский телеканал судится с американской корпорацией

23.04.2021, Москва, Елена Острякова

Московский городской суд принял иск зрителей телеканала «Царьград», youtube-канал которого был заблокирован по цензурным соображениям, к корпорации «Гугл».

Об этом в своем телеграмм-канале написал владелец «Царьграда» Константин Малофеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё одна победа над Гуглом. Мосгорсуд признал: обычные люди – не только компании – тоже могут судиться в России с американским IT-гигантом, если он нарушает их законные интересы. Несколько месяцев назад постоянные зрители Царьграда подали иски против Гугла из-за блокировки нашего канала в Ютубе (где у нас было более миллиона подписчиков).

Первое решение суда – такие споры в России не рассматриваются. Мол, по условиям Гугла, все претензии подаются только в американские суды. Но благодаря поправкам в Конституцию России, принятым прошлым летом, мы смогли решение изменить. На территории нашей страны отныне главенствует наше законодательство. Россия заставит Гугл его исполнять. Карфаген должен быть разрушен!», – написал Малофеев.

13 апреля YouTube прервал трансляцию «Царьграда» , посвященную опросу кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Им задавали вопросы: «Чей Крым?», «Бог есть?», «Вы голосовали за поправки к Конституции?», «В какой стране учатся ваши дети?», «Вы за гей-парады?». Телеканал преследовал цель выявит настоящих патриотов.