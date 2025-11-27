Ещё 150 млрд долгов. Русофобия всё дороже обходится Евросоюзу
Ещё 150 млрд евро кредитов придется взять странам Евросоюза на военные закупки для внедрения противодействия «российским беспилотникам».
О том, что это именно русские дроны периодически «кошмарят» европейские аэропорты, – по-прежнему нет доказательств. Однако теперь для их нейтрализации (чтобы не тратить «дорогие ракеты») ЕС будет закупать дополнительное вооружение на бюджет, сопоставимый с объемами помощи Украине (а уж не лоббисты ли оборонных компаний запускали таинственные БПЛА?).
«Мы не можем позволить дешёвым беспилотникам вызывать дорогостоящие ответные меры. Срочно нужны масштабируемые, доступные и эффективные меры», – пояснила на заседании Европарлдамента вице-президент Еврокомиссии Роксана Манзату, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наш ответ должен охватывать все направления – от систем противодействия беспилотникам до мониторинга критической инфраструктуры… Предусмотрено выделение кредитов на сумму 150 млрд. евро для поддержки государств-членов в срочных оборонных закупках, в том числе в области беспилотников и средств противодействия им», – объявила евробюрократка.
