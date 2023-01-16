«Ещё и введут войска» – в Киеве призвали не злить Белоруссию санкциями

Вадим Москаленко.  
16.01.2023 20:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 164
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Против Минска не вводятся жёсткие санкции из страха, что у Белоруссии не останется выбора, кроме как ввести свои войска на Украину и помочь России.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Валентин Гладких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Против Минска не вводятся жёсткие санкции из страха, что у Белоруссии не останется выбора,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Что до Беларуси и санкций. Надо понимать, что есть такой принцип, как соразмерность наказания тяжести преступления. И – при том, что Беларусь является непосредственным участником и союзником России в войне против Украины, надо отличать меру этого участия.

То, что лукашенковский режим является безусловно преступным, и что он пойдёт, как минимум, в прошлое, через трибунал или другим способом, это очевидно.

Но зачем подталкивать их – окончательно закрывать им любое пространство для манёвра, после чего им не останется ничего другого, кроме как непосредственно принять участие. Они и сейчас принимают непосредственное участие, я имею в виду участие своими Вооруженными силами на территории Украины. Тем более, что риторика об этом постоянно ведётся», – рассуждал Гладких.

Напомним, накануне стартовали совместные лётно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, вызвавшие панику на Украине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть