«Ещё и введут войска» – в Киеве призвали не злить Белоруссию санкциями

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Против Минска не вводятся жёсткие санкции из страха, что у Белоруссии не останется выбора, кроме как ввести свои войска на Украину и помочь России.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Валентин Гладких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что до Беларуси и санкций. Надо понимать, что есть такой принцип, как соразмерность наказания тяжести преступления. И – при том, что Беларусь является непосредственным участником и союзником России в войне против Украины, надо отличать меру этого участия. То, что лукашенковский режим является безусловно преступным, и что он пойдёт, как минимум, в прошлое, через трибунал или другим способом, это очевидно. Но зачем подталкивать их – окончательно закрывать им любое пространство для манёвра, после чего им не останется ничего другого, кроме как непосредственно принять участие. Они и сейчас принимают непосредственное участие, я имею в виду участие своими Вооруженными силами на территории Украины. Тем более, что риторика об этом постоянно ведётся», – рассуждал Гладких.

Напомним, накануне стартовали совместные лётно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, вызвавшие панику на Украине.