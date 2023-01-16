«Ещё и введут войска» – в Киеве призвали не злить Белоруссию санкциями
Против Минска не вводятся жёсткие санкции из страха, что у Белоруссии не останется выбора, кроме как ввести свои войска на Украину и помочь России.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Валентин Гладких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Что до Беларуси и санкций. Надо понимать, что есть такой принцип, как соразмерность наказания тяжести преступления. И – при том, что Беларусь является непосредственным участником и союзником России в войне против Украины, надо отличать меру этого участия.
То, что лукашенковский режим является безусловно преступным, и что он пойдёт, как минимум, в прошлое, через трибунал или другим способом, это очевидно.
Но зачем подталкивать их – окончательно закрывать им любое пространство для манёвра, после чего им не останется ничего другого, кроме как непосредственно принять участие. Они и сейчас принимают непосредственное участие, я имею в виду участие своими Вооруженными силами на территории Украины. Тем более, что риторика об этом постоянно ведётся», – рассуждал Гладких.
Напомним, накануне стартовали совместные лётно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, вызвавшие панику на Украине.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.