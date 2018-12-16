Ещё один урок: Заигрывание верхушки УПЦ МП с нацистами не помогло

16.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Хотя в последнее время из епархий УПЦ Московского Патриархата все чаще приходили рапорты о сборе помощи украинским воинам – участникам т.н. АТО, участии архиереев в националистических сборищах режима и т.п., заигрывание с властью не помогло – нацистам было нужно от Церкви безоговорочное подчинение и поддержка бойни в Донбассе.

Это в эфире телеканала «Прямой» дала понять Лариса Ившина, главред украинской газеты «День» и супруга экс-главы СБУ Евгения Марчука.

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Ившина припомнила конфликтную ситуацию еще весны 2015 года, когда митрополит Киевский Онуфрий отказался встать в Верховной Раде во время речи Петра Порошенко, славящей боевиков АТО.

Впоследствии Онуфрий принимал участие в пропагандистских мероприятиях режима – например, в т.н. «дне примирения» с бандеровцами 8 мая, которым власти Украины планируют заменить День Победы.

Однако, как следует из слов Ившиной, заигрывание УПЦ МП с националистами не помогло.

«Это политическая борьба. На самом деле мы все понимаем, что это вопрос не только ресурсов – это души прихожан. Но когда началась война, встал вопрос радикального выбора – где твоя страна? С кем ты, кто твои герои?

И на самом деле, когда я увидела, что всё-таки эти молитвы за российское воинство Московская Церковь не остановила. Или, когда они сидели в Верховной Раде и не встали для того, чтобы выразить уважение нашим воинам. Это индикатор, понимаете? Это просто поворотные моменты», – резюмировала Ившина.