Если атака на Сербскую Церковь удастся в Черногории – следующим будет Косово

19.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Лоббируемый властями Черногории проект закона о передаче храмов и монастырей Сербской Православной Церкви в собственность государства и дальнейшее возможное перераспределение недвижимости в пользу неканонической «автокефальной» местной «церкви» – обкатка сценария, который, в случае успеха, будет затем запущен в отношении православных святынь в Косово.

Об этом заявил епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий во время богослужения в церкви Святой Троицы в Черногории.

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По словам иерарха, действия властей Черногории являются попыткой создать прецедент, чтобы верхушка албанских сепаратистов в Косово по той же схеме могла изъять сербские святыни в Косово и Метохии.

«Речь идет об этом, дорогие братья и сестры, потому что они работают вместе, мы видим это хорошо», – сказал епископ, которого цитирует издание Informer.

Он сказал, что сербы сохраняли веру во времена мира и во время страшных войн.

«Даже в трудные времена рабства под властью турок мы сохранили нашу веру и наши святые места. Хотя многие из святынь были разрушены, они воскресли снова, потому что мы никогда не отказывались от них. Но даже в наше время у нас есть ужасное искушение у наших властей, которые хотят отнять у Церкви то, что принадлежит ей», – добавил священнослужитель.

По его мнению, в Черногории происходит «самое жесткое нападение на веру, опасное нападение на обеты предков, на нашу честь».

«Тот, кто хочет взять ваш храм, хочет унизить вас и сделать вас рабом на вашей земле, в вашей стране, за которую наши предки проливали кровь. Мы не можем позволить этого никому. Это не мой храм, ни кого-либо другого, но это Божье и церковное достояние. И то, что принадлежит Богу, не может быть человеческим. Наши предки, когда строили храмы, не посвящали их никакому государству, никакой власти, ни режиму, но посвящали их Богу», – сказал епископ Иоанникий.

Тем временем, президент Черногории Мило Джуканович дал понять, что не намерен отказываться от своих планов по атаке на Сербскую Церковь, которую ранее местные власти называли одним из инструментов влияния бывшей столицы – Белграда.

Джуканович, комментируя прошедшие акции протеста верующих, дал понять, что «компетентные органы» Черногории, в случае необходимости, разберутся с сербскими священниками без всяких сантиментов, сообщил портал Blic.

«Пришло время понять, что ношение костюма или мантии должно быть в равной степени подотчетно государству», – сказал Джуканович, обращаясь к духовенству СПЦ.

«Мы должны послать им предупреждение, это последний момент, чтобы понять это, чтоб в итоге мы не пришли к неприятной ситуации, когда государство Черногория должно делать то, что должно быть сделано со всеми, включая тех, кто носит священническое одеяние», – подчеркнул президент на конференции своей партии.