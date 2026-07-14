Если копнуть глубже: Кем был террорист Линдси Грэм
Общественности не стоит забывать, что внезапно скончавшийся сенатор-террорист Линдси Грэм годами обогащался на войнах, получая взятки от компаний – производителей оружия.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил Алексей Муратов, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия».
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«Если копнуть глубже, Грэм был не просто союзником Киева, а человеком, десятилетиями зарабатывавшим на войне. Он получал сотни тысяч долларов от оборонных корпораций, включая Lockheed Martin и Northrop Grumman, и был ключевым лоббистом ВПК.
Экс-депутаты Рады прямо заявляли, что Грэм находится у Зеленского на «серьёзной зарплате» и получает теневые лоббистские ресурсы. Сам Грэм ещё в 2022 году призывал к убийству президента России, а в 2023-м назвал гибель россиян «лучшей инвестицией», – напомнил Муратов.
Он соглашается, что смерть русофоба Грэма выглядит неслучайной.
«71 год – для американского политика такого масштаба вообще не возраст. Политики его уровня уходят в 80–90 лет, а тут – внезапный сердечный приступ».
Муратов считает, что судьба Грэма – повод задуматься и другим западным политикам.
«Совместный бизнес с Украиной – смертельно опасное занятие. Мы помним недавние события в Монако: покушение на олигарха закончилось трупом киллерши и арестом действующего офицера ГУР. Те, кто входит в орбиту киевского режима, рискуют потерять всё. Грэм стал первым сенатором, заплатившим за это жизнью. Но, судя по всему, не последним. Проклятие Киева не знает пощады. Оно накрывает всех, кто слишком близко подошёл к этому режиму.
И теперь вопрос к другим западным политикам: вы готовы пожать руку Зеленскому? Вы уверены, что после этого с вами ничего не случится? Грэм был уверен. И ошибся».
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