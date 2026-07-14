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Общественности не стоит забывать, что внезапно скончавшийся сенатор-террорист Линдси Грэм годами обогащался на войнах, получая взятки от компаний – производителей оружия.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Алексей Муратов, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия».

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«Если копнуть глубже, Грэм был не просто союзником Киева, а человеком, десятилетиями зарабатывавшим на войне. Он получал сотни тысяч долларов от оборонных корпораций, включая Lockheed Martin и Northrop Grumman, и был ключевым лоббистом ВПК. Экс-депутаты Рады прямо заявляли, что Грэм находится у Зеленского на «серьёзной зарплате» и получает теневые лоббистские ресурсы. Сам Грэм ещё в 2022 году призывал к убийству президента России, а в 2023-м назвал гибель россиян «лучшей инвестицией», – напомнил Муратов.

Он соглашается, что смерть русофоба Грэма выглядит неслучайной.

«71 год – для американского политика такого масштаба вообще не возраст. Политики его уровня уходят в 80–90 лет, а тут – внезапный сердечный приступ».

Муратов считает, что судьба Грэма – повод задуматься и другим западным политикам.