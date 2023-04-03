Если Украину не примут в НАТО за два года, то не примут уже никогда – Чалый

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Если Украина не воспользуется своими медийными «успехами» и не заставит запад принять её в НАТО в течение ближайших месяцев, то окончательно потеряет надежду на «евроинтеграцию».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, кто на Украине будет навязывать другую дискуссию – гоните их от принятия государственных решений. Они это всё пробовали в прошлом году, запустить механизм, который поставит нас в зависимость от России. У нас уникальная возможность. Это окно возможностей закроется. Этому окну месяцы, год-два, и всё. Это окно возможностей связано с успехами на фронте наших Вооружённых сил. Дипломатический и военный процессы должны идти параллельно, тогда они закончатся победой и на фронте, и победой за формулу мира», – вещал Чалый.

Дипломат подчеркнул, что через несколько месяцев Киев уже не сможет рассказывать миру о своих «победах», и потеряет последнюю возможность добиться вступления в НАТО.

«А если мы это упустим, всё будет совсем по-другому. Мир будет меняться очень быстро в следующие годы. Это окно возможностей очень маленькое, и начинать надо с получения решения в странах [НАТО], принятия нашей заявки, и потом уже двигаться по процедуре вступления. Не наоборот. Никаких эфемерных гарантий безопасности, «Будапештов», всего этого просто не может быть. Такого окна возможностей больше не будет в этом столетии! Если бы США с нами подписали договор об общей обороне, это была бы альтернатива. Но это сложнее, чем вступление в НАТО, нет такого», – переживал он.