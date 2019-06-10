Если Зеленский дернется, то повиснет на дереве – Кургинян

10.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинские националисты, хорошо научившиеся свергать власть, держат нового президента Владимира Зеленского на «коротком поводке».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер движения «Суть времени», публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Ярош сказал, что Украина за 700 лет колониального рабства потеряла способность строить государство, но хорошо научилась свергать власть. Поэтому если господин Зеленский хоть дёрнется куда-нибудь в сторону – он не просто будет свергнут, он повиснет на каком-нибудь дереве. Это было заявлено спокойно и уверенно от лица этого активного меньшинства.

С одной стороны, господин Зеленский ограничен этим активным меньшинством, которое строит власть не умеет, а свергать умеет, и все это понимают. Понятно, кто за этим стоит. Значит, двинуться в эту сторону (налаживания отношений с Россией – прим. ред.) он не может», – отметил Кургинян.

По его мнению, Зеленский оставил судьбу Донбасса на откуп националистов.

«Дальше возникает вопрос о так называемом элитном суверенитете, это самое страшное. Есть некие зоны неприкасаемости: «Вы здесь делайте что хотите, здесь. Меня здесь нет, вы сами решаете». Всё, что касается проблемы гражданской войны с Донбассом… она отдана на откуп тем, кто там воюет. Это такая откупная система: вы там делайте что хотите. Соответственно, он туда не вмешивается, а они там делают что хотят», – добавил эксперт.