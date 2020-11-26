Есть надежда, что Зеленский скоро уйдет – Погребинский

26.11.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост раньше срока, если ситуация в стране ухудшится.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть надежда, что Зеленский уйдет раньше. У меня есть такая надежда. Насколько она обоснована, насколько вероятно, что он уйдет раньше – сказать трудно. Это зависит от степени ухудшения ситуации, которое мы будем наблюдать уже весной следующего года», – сказал политолог.

По его словам, возвращение Зеленского или его предшественника маловероятно.

«Назад Зеленского точно нельзя, Порошенко – тоже нельзя. Уже на грабли наступали, поэтому маловероятно. Я вполне допускаю, что следующий после Зеленского президент будет более ответственный, более профессиональный, более разумный. Если он будет более профессиональный, он сумеет подобрать команду, которая будет вести себя как Резников или наш премьер и так далее. Такие люди есть и есть вероятность, что это будет на пользу украинскому обществу», – считает Погребинский.