13.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Последние результаты социологических исследований КМИС, согласно которым «хорошо» и «очень хорошо» к России относятся уже 57% населения, свидетельствует о состоявшемся реванше пророссийских сил на Украине.

Об этом в своем блоге заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это фактически означает, что реванш пророссийского сознания большинства украинских граждан, видимо, состоялся уже. Открыта дорога к полному коллаборационизму…

Сознание украинцев, как мы видим из этого опроса, которому нет особых оснований не доверять, переломлено в сторону замирения с Россией, непротивления и, по крайней мере, оставления статуса-кво, как есть – аннексированный Крым, отторгнута часть Донбасса, а дальше будем разговаривать», – заявил Муждабаев.

«Мы наблюдаем внутренний разлад, даже в среде людей, в проукраинскости которых не приходится сомневаться, а уж всякие пророссийские и всякие толерасты к России, они просто чувствуют себя как на именинах.

Противостояние силовых ведомств накануне выборов, противостояние политиков, абсолютная игра в одни ворота, что «все пропало, нужно все перевернуть, что кругом зрада, позор, воровство, коррупция». Короче, все говорят свое, но в результате это приводит к тому, что в Кремле, действительно, открывают шампанское и вспоминают тот 18-й год, в котором Украина 100 лет назад потеряла свою независимость. Видимо, есть такая забава раз в сто лет Украину терять», – сокрушается меджлисовец.