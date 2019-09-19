19.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Киев, Общество, Политика, Скандал, Украина, Финансы
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Евробанкир судится с НБУ за должность

В Окружной административный суд Киева поступил иск экс-главы представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунера к Национальному банку Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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“Среди требований иска – признать противоправным и отменить решение Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем, которым было отказано Шевки Аджунеру в согласовании на должность Главы Наблюдательного совета Ощадбанка Украины”, – говорится в сообщении.

Экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер считает указанное решение предвзятым, незаконным и таким, которое принято регулятором с превышением своих полномочий.

“Сейчас решается вопрос об открытии производства по делу”, – говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины отклонил кандидатуры большинства членов совета Ощадбанка.

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