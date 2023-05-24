Евродепутат: Россия не может позволить себе проиграть на Украине

Олег Кравцов.  
24.05.2023 09:22
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Россия, Украина


Вступление Украины в ЕС станет крупнейшей катастрофой для Европы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Вступление Украины в ЕС станет крупнейшей катастрофой для Европы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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У него поинтересовались, смогут ли планируемые поставки на Украину американских истребителей изменить ход конфликта.

«Я не военный эксперт, так что не могу комментировать такого рода вещи. Однако могу сказать, что решение о поставках современных истребителей Украине представляет собой дальнейшую серьезную эскалацию конфликта. На мой взгляд, большинство европейцев слишком наивны, чтобы понять, что Россия не может позволить себе проиграть на Украине», – сказал Бек в интервью «Известиям»

Он считает, что вступление Украины в 2023 или 2024 году маловероятно, но этого нельзя исключать.

«Однако подобное решение стало бы крупной катастрофой для Европы, причем как экономической, так и политической. Это будет еще одним колоссально глупым решением Европейского союза», – убежден политик.

При этом он подчеркивает, что добро на вступление Украины в НАТО «очень существенно может дестабилизировать международный порядок».

«Однако я не думаю, что Украина все же вступит в НАТО в ближайшие пару лет, потому что хоть какая-то связь с реальностью сохраняется, по крайней мере в Соединенных Штатах», – добавил Бек.

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