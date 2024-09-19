Еврокомиссия не станет отменять «страшный российский газ»

Европу ожидает «новый уровень газовой эскалации» в связи с отказом «Нафтогаза Украины» от транзита российского газа.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следующий вопрос: а будет ли транзит газа сам?. Тут тоже возможны самые разнообразные опции. На этот вопрос уже сложнее отвечать. Недавно еврокомиссарша по энергетике гордо заявила, что европейский газ не нужен европейцам, и транзита через Украину не надо допускать, по потом добавила, что если европейские компании будут сами покупать у Газпрома газ и сами возить через Украину, то Еврокомиссия не будет возражать против таких схем.

То есть позиция довольно аккуратная. С одной стороны мы заявляем, что живем без российского газа, а с другой стороны говорится: ну в принципе, он же не под санкциями. Поэтому если вы все-таки хотите жить с этим страшным российским газом, мы пока, так и быть, вам его запрещать не будем», – сказал Симонов.