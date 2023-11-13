Еврокомиссия щёлкнула по носу властям Молдовы, подвергнув критике «закон о сепаратизме»

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Европейский Союз раскритиковал власти Молдовы за принятие «закона о сепаратизме», который отрицательно сказывается на переговорном процессе между Приднестровьем и Молдовой.

Об этом сообщают «Новости Приднестровья», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В отчёте, опубликованном Еврокомиссией, в частности, говорится о том, что принятие поправок в Уголовный кодекс РМ, криминализирующих «сепаратизм», может негативно повлиять на свободу выражения мнений и объединений, права национальных меньшинств и недискриминацию, а также динамику урегулирования приднестровского конфликта.

«Закон о сепаратизме», принятый парламентским большинством от партии «Действие и солидарность» и вступивший в силу в марте этого года, вводит в Уголовный кодекс РМ такие статьи, как «сепаратизм», «заговор против Молдовы», «создание незаконной информационной структуры». Соответствующие статьи УК предусматривают тюремное заключение на срок до 12 лет или большие штрафы. В ходе предварительных слушаний по проекту закона представители молдавских спецслужб не скрывали, что он будет направлен против жителей и должностных лиц Приднестровья.

Внешнеполитическое ведомство Тирасполя неоднократно призывало международных партнёров дать соответствующую политическую оценку деструктивным шагам Кишинёва. В феврале 2023 года МИД России заявил, что внесение дополнений в молдавский Уголовный кодекс не способствует взаимопониманию между Кишиневом и Тирасполем, а также размывает базовый принцип переговорного процесса – равноправие сторон.

Чиновники коллективного Запада, обжегшись на Крыме и Донбассе, предпочитают действовать иным способом: душить «сепаратистов» в объятиях, одновременно отсекая их от поддержки со стороны России. А дальше, рано или поздно, вступит в силу принцип Бориса Филатова: «Вешать мы их будем потом».