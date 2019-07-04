04.07.2019, Киев
 
ЕС, Политика, Россия, Украина
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Европа начинает постепенный демонтаж антироссийских санкций

Возвращение делегации России в ПАСЕ – это первый этап к снятию европейских санкций.

Об этом в эфире интернет-канала TOPINFORM заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, постепенно Евросоюз будет отменять антироссийские санкции, касающиеся Донбасса.

«Украинцам в очередной раз продемонстрировали, что для европейцев важнее цены, а не ценности. Можно сколько угодно разглагольствовать о демократии, о солидарности с Украиной, но когда дело дошло до прагматичных и шкурных интересов, европейцы поступили исходя из своих интересов… Это означает, что Европа начинает поворот к постепенному демонтажу санкций против России. Опять же, цены возьмут верх над ценностями… Возможно, по Крыму останутся, а по Донбассу, я думаю, будут потихоньку снимать санкции», – заявил Золотарев.

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