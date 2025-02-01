Европа разделилась по вопросу о миротворцах на Украине – The Times

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Страны Европы разделились по вопросу отправки миротворцев на Украину, говорится в сегодняшнем материале британской The Times. Отмечается, что несмотря на отрицание этой идеи на словах Москвой, в ЕС продолжаются консультации по данному вопросу.

Издание утверждает, что сегодня в Европе существуют, как минимум, тр позиции по миротворцам. Великобритания, Франция и страны Северной Европы выступают в поддержку отправки миротворцев на Украину в случае урегулирования конфликта, пишет. Германия выступает против, а Польша и страны Балтии опасаются, что подобные меры отвлекут ресурсы НАТО и оставят данные государства в уязвимом положении.

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При этом источники газеты называют наиболее реалистичной отправку миротворцев под эгидой ООН и обращают внимание, что страны Европы, скорее всего, не смогут отправить миссию без одобрения США.

В публикации рассматривают два сценария реализации идеи с миротворцами. Согласно первому из них, 100-тысячный контингент ООН (в первую очередь, из Индии и Китая) расквартируют в десятикилометровой зоне вокруг линии фронта с признанием занятых российской армией территорий Украины за Москвой.

Второй сценарий предполагает ввод 200-тысячного контингента из стран ЕС в демилитаризованную зону. В этом варианте длина демилитаризованной зоны расширяется в десять раз и растягивается по всей 1200 кимилометровой линии фронта.

Также отмечается, что в случае одобрения второго сценария, Европа запросила у США воздушную поддержку своего миротворческого контингента.

Ссылаясь на собственный источник в правительстве Великобритании, газета что страны Евросоюза могут направить свои наземные войска, однако им необходима помощь в небе, в том числе в вопросах противовоздушной обороны (ПВО) и разведывательных технологий.

«Европа сама может выделить наземные силы в случае необходимости. Но министры просят США предоставить воздушную защиту», — говорится в публикации.

Также сообщается, что Британия может отправить на Украину контингент от 10 до 25 тысяч военнослужащих.