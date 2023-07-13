Европе предстоит отковыривать российские молекулы от «турецкого» газа

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Российский газ продолжит поставляться в Европу через трубопроводы газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» и турецкий газовый хаб, но при этом выдаваться за иранский и азербайджанский.

Об этом ютуб-каналу «Геоэнергетика Инфо» заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сложилось так, что Турция практически полностью технически готова. В январе 2022 года было распоряжение министрества энергетики Турции в адрес трех своих газовых компаний о необходимости расширить подземные хранилища газа, что они и сделали. Теперь два хранилища, расположенные рядом с границами ЕС имеют общий объем 10 миллиардов кубометров. Для организации торговли вполне достаточно», – сказал Марцинкевич.

По его словам, Турция будет закачивать свой газ, азербайджанский, иранский и российский. Анкара рассчитывает, что эта торговля позволит ей справиться с инфляцией.

«Любые возражения со стороны ЕС, что газ неправильный, Турция отвечает: мое подземное хранилище, там мой газ, азербайджанский, иранский, российский, берите пинцет, отковыривайте молекулы, которые вам нравятся», – говорит эксперт.

Он считает, что обойтись без российского газа турецкий хаб не сможет в случае холодных зим в Европе.

«Реально добавить может только Россия. В свое время стараниями США и послушной их приказам Болгарии она не смогла реализовать проект «Южный поток». Он предусматривался мощностью 63 миллиарда кубометров в год. Да, морскую часть достраивать не стали, но наземная инфраструктура цела. Мы практически вышли на берег Черного моря. Как проложить по дну моря? И Турция имеет такой опыт, и Россия», – подчеркнул Марцинкевич.

Он полагает, что по аналогичной схеме Европа уже закупает российское дизельное топливо. Оно проходит как турецкое, но если судить по объемам, Турция продает все, что производит, не оставляя ничего для внутреннего пользования.