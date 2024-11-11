Европе выдохнуть: Арестович отменил освобождение Львова российской армией

Анатолий Лапин.  
11.11.2024 11:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 58
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У России никогда не было планов по занятию всей территории Украины. Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, количества личного состава в российских силовых ведомствах сегодня не хватит для того, чтобы контролировать обстановку в регионах даже левобережной Украины.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Европа в зоне риска какого? Что нас захватят по Львов? Не захватят, сразу говорю. Не было никогда у Путина никакого плана захватить Украину по Львов. Это была абсолютно ограниченная спецоперация, согласованная, – больше авторов западных говорят о том, что она была согласована даже в размере применения силы, областях географических. Да, с попыткой передернуть несколько раз, но в целом это договорняковая война для них.

Поэтому они прекрасно понимают границы своих возможностей, и никакая российская армия не может сейчас, приехав сюда со всей Росгвардией чисто технически контролировать даже левобережную Украину – не хватит сил, а уж по Львов – это вообще нерешаемая задача», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть