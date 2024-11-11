Европе выдохнуть: Арестович отменил освобождение Львова российской армией

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У России никогда не было планов по занятию всей территории Украины. Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, количества личного состава в российских силовых ведомствах сегодня не хватит для того, чтобы контролировать обстановку в регионах даже левобережной Украины.

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«Европа в зоне риска какого? Что нас захватят по Львов? Не захватят, сразу говорю. Не было никогда у Путина никакого плана захватить Украину по Львов. Это была абсолютно ограниченная спецоперация, согласованная, – больше авторов западных говорят о том, что она была согласована даже в размере применения силы, областях географических. Да, с попыткой передернуть несколько раз, но в целом это договорняковая война для них. Поэтому они прекрасно понимают границы своих возможностей, и никакая российская армия не может сейчас, приехав сюда со всей Росгвардией чисто технически контролировать даже левобережную Украину – не хватит сил, а уж по Львов – это вообще нерешаемая задача», – заявил Арестович.