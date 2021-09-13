Европейцы фальсифицируют вина и травят суррогатом украинцев – эксперты

13.09.2021 23:16 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Большая доля импортных вин, которые продаются в украинских магазинах, является фальсификатом, причем речь идет о винах даже из таких стран, с репутацией производителей качественных вин, как Италия.

Об этом свидетельствуют результаты исследования отечественной и импортной винодельческой продукции, проведенного Госпотребслужбой Украины совместно с корпорацией «Укрвинпром», АМК, Государственной налоговой службой, Минагрополитики, Минэкономики и Ассоциацией сомелье Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, по результатам которые мы получили, 30% винодельческой продукции импортного происхождения имеют нарушения в маркировке. Импортные напитки на основе – на 90% нарушение. Речь идет не о формальностях, а серьезных нарушениях. Например, алкогольный напиток на основе вина продаётся как вино, не четко указан импортер, то есть, нельзя понять происхождение вина на полке и, соответственно, подать жалобу на качество этого продукта или проследить его происхождение. Полусухие вина продаются как сухие, полусладкие как сладкие или вообще без определения и не соответствует нормам по содержанию сахара и кислот. Это далеко не весь перечень нарушений, которые были зафиксированы. Наша страна должна подходить более серьёзно к вопросу безопасности питания, в том числе и к качеству продуктов винодельческих продуктов», – отметила на пресс-конференции, посвященной презентации исследования глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Вопрос фальсификации известных марок активно поднимается на встречах с посольствами стран-производителей вина, сообщила она. Такой разговор был, например с послом Италии и Южно-африканской республики.

Несколько лет назад был даже огромный скандал в США, связанный с массовой фальсификацией продуктов питания из Европы. Это касалось оливкового масла, сыра и вина. При этом речь шла о серьезных поставках связанных с организованной преступностью.

«Также хочу подчеркнуть, что скандалы с фальсификацией вина, которое идёт на экспорт в страны Восточной Европы происходят в такой стране как Италия. Известно о задержании полицией преступной группы, которая подделывала и отправляла на экспорт тосканское вино очень известной марки. Сумма операции была на уровне 400 тыс. евро в месяц», – сказала Владислава Магалецкая.

Пока нет возможности избавиться от фальсификата на винных полках магазинов – для этого сначала надо создать специализированную лабораторию для проведения анализа качества винодельческой продукции.

«Для того, чтобы убрать с полок магазинов некачественные вина сомнительного происхождения, нужно иметь возможность для широкого обнаружения. Поэтому, Госпотребслужба предлагает создать лабораторию по проведению анализа качества винодельческой продукции» – завила Магалецкая.

Вместе с тем, чиновница ничего не сказала о роли украинских коррупционеров, пропускающих контрафакт в «незалежную».