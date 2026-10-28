Киеву не стоит надеяться на то, что ведущие страны Запада надавят на Польшу, дабы та сняла свои возражения для вступления Украины в ЕС.

Об этом в беседе с журналистом Патрициушем Выжгой заявил координатор программы «Восточная Европа» в Польском институте международных отношений Даниэль Шелиговский , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши украинские коллеги, похоже, считают, что вопрос вступления в Европейский союз — да и внешняя политика в целом — это как концерт Моцарта, что можно просто договориться с Вашингтоном, Берлином или Парижем, а те, в свою очередь, надавят на поляков — и поляки со всем согласятся. Но так это не работает», – сказал поляк.

Он подчеркивает, что помощь Польши Украине отнюдь не была бескорыстной.

«На мой взгляд, ещё в 2022 году всё было предельно просто: мы даём оружие, а вы используете его, чтобы убивать русских. Честно говоря, трудно представить себе более прямолинейную договорённость. Стали бы мы поставлять оружие в противном случае? Скорее всего, нет. Мы бы не стали вооружать армию, которая в панике отступает и не способна организовать оборону. Мы просто исходили из того, что они будут защищаться.

И, заметьте — немцы и американцы, например, такой уверенности не разделяли. Именно поэтому они, по сути, вооружали Украину для ведения партизанской войны, по крайней мере, до тех пор, пока Киеву не удалось удержать свои позиции. Это допущение было совершенно принципиальным. Иными словами, это отнюдь не была безвозмездная сделка», – заявил Щелиговский.