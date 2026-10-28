Сербские санкции не так навредят России, как Вучич своими поставками оружия Киеву – Уралов

Максим Столяров.  
28.10.2026 19:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 603
 
Балканы, Война, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сербия, Скандал, Спецоперация, Украина


Едва ли новое сербское руководство сможет навредить России больше, чем это делал Александр Вучич.

Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» заявил российский политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Едва ли новое сербское руководство сможет навредить России больше, чем это делал Александр Вучич....

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«Вучич сразу после выборов обратился в сторону России с намеками не совсем тонкими [о том, что новая власть предпримет антироссийски шаги]. Это было из серии «давайте уже шевелитесь, а то вон они уже пришли, и сейчас Европа, санкции и так далее», – попросил прокомментировать ведущий.

«Этот тезис звучит странно, потому что, ну, а какой такой уж ущерб нам могут нанести сербские санкции? Поставщиком каких именно жизненно необходимых нам товаров, услуг или еще чего-то является Сербия?

По сути, ведь единственное, чем они в широком смысле торговали – это разноголосица в европейском доме, что есть какие-то еще голоса, кроме монопольного железобетонного единства имени Урсулы фон дер Ляйен в Европе.

Но, тем не менее, напоминаю, ведь он же совсем недавно обнимался с Зеленским. Сербия действительно производит и поставляет оружие для Украины. И зарабатывала на этом много и активно с самого начала СВО.

Именно потому что это было легко и удобно делать, потому что там сохранилось достаточно много оружейных производств, особенно под советские стандарты», – сказал Уралов.

«И заметьте, насколько мягко, тем не менее, это все комментировалось у нас: мол, мы понимаем, что Сербия в сложном положении, у них же там вокруг сплошной Евросоюз, они вынуждены, страна-заложник.

Но есть ещё такая же страна-заложник – это Венгрия. Еще и член ЕС и НАТО. Но Орбан-то себя вел, мягко говоря, посмелее, чем Вучич.

Так что для меня непонятно, почему мы описывали этот расклад так, что типа Вучич хороший, и он за нас, а ещё там есть куча всякого запрещённого в РФ ЛГБТ, и они против нас, и если они победят, то Сербия перейдёт в стан наших врагов. Это когнитивная война. Будь я автором темников в Киеве, я бы так и писал», – добавил он.

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