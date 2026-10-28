Сербские санкции не так навредят России, как Вучич своими поставками оружия Киеву – Уралов
Едва ли новое сербское руководство сможет навредить России больше, чем это делал Александр Вучич.
Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» заявил российский политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вучич сразу после выборов обратился в сторону России с намеками не совсем тонкими [о том, что новая власть предпримет антироссийски шаги]. Это было из серии «давайте уже шевелитесь, а то вон они уже пришли, и сейчас Европа, санкции и так далее», – попросил прокомментировать ведущий.
«Этот тезис звучит странно, потому что, ну, а какой такой уж ущерб нам могут нанести сербские санкции? Поставщиком каких именно жизненно необходимых нам товаров, услуг или еще чего-то является Сербия?
По сути, ведь единственное, чем они в широком смысле торговали – это разноголосица в европейском доме, что есть какие-то еще голоса, кроме монопольного железобетонного единства имени Урсулы фон дер Ляйен в Европе.
Но, тем не менее, напоминаю, ведь он же совсем недавно обнимался с Зеленским. Сербия действительно производит и поставляет оружие для Украины. И зарабатывала на этом много и активно с самого начала СВО.
Именно потому что это было легко и удобно делать, потому что там сохранилось достаточно много оружейных производств, особенно под советские стандарты», – сказал Уралов.
«И заметьте, насколько мягко, тем не менее, это все комментировалось у нас: мол, мы понимаем, что Сербия в сложном положении, у них же там вокруг сплошной Евросоюз, они вынуждены, страна-заложник.
Но есть ещё такая же страна-заложник – это Венгрия. Еще и член ЕС и НАТО. Но Орбан-то себя вел, мягко говоря, посмелее, чем Вучич.
Так что для меня непонятно, почему мы описывали этот расклад так, что типа Вучич хороший, и он за нас, а ещё там есть куча всякого запрещённого в РФ ЛГБТ, и они против нас, и если они победят, то Сербия перейдёт в стан наших врагов. Это когнитивная война. Будь я автором темников в Киеве, я бы так и писал», – добавил он.
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