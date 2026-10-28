Едва ли новое сербское руководство сможет навредить России больше, чем это делал Александр Вучич.

Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» заявил российский политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вучич сразу после выборов обратился в сторону России с намеками не совсем тонкими [о том, что новая власть предпримет антироссийски шаги] . Это было из серии «давайте уже шевелитесь, а то вон они уже пришли, и сейчас Европа, санкции и так далее», – попросил прокомментировать ведущий.

«Этот тезис звучит странно, потому что, ну, а какой такой уж ущерб нам могут нанести сербские санкции? Поставщиком каких именно жизненно необходимых нам товаров, услуг или еще чего-то является Сербия?

По сути, ведь единственное, чем они в широком смысле торговали – это разноголосица в европейском доме, что есть какие-то еще голоса, кроме монопольного железобетонного единства имени Урсулы фон дер Ляйен в Европе.

Но, тем не менее, напоминаю, ведь он же совсем недавно обнимался с Зеленским. Сербия действительно производит и поставляет оружие для Украины. И зарабатывала на этом много и активно с самого начала СВО.

Именно потому что это было легко и удобно делать, потому что там сохранилось достаточно много оружейных производств, особенно под советские стандарты», – сказал Уралов.