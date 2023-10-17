«Европы нам не видать»: Долги украинской энергетики превысили 300 миллиардов – депутат Рады
Под покровом войны и успокоительных заявлений Зе-власти совокупные долги украинского энергетического сектора превысили триста миллиардов гривен.
Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил бывший министр ЖКХ, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы входим в зиму, и я хотел бы дать объективную картину ситуации.
Потому что полторы недели назад здесь сидел премьер, министр энергетики – рассказывали такие замечательные картины о том, как космические корабли будут бороздить просторы Вселенной. На самом деле, все не так, и я в этой ситуации считаю, как профессиональный человек, за свой долг – дать вам объективную картину.
Вы должны знать, долги сегодня являются колоссальной ключевой проблемой всего энергетического комплекса. 190 миллиардов гривен – это совокупные неурегулированные долги на газовом рынке. 50 миллиардов гривен – это долги неурегулированные на энергетическом рынке.
94 миллиарда – это долги теплокоммунэнерго за газ перед НАК «Нафтогазом». Из них 52 миллиарда – это текущие, свежие долги, за которые не рассчитываются. Из них разница в тарифах – печально известна, 36 миллиардов гривен», – сказал Кучеренко.
Депутат подчеркнул, что украинская зима будет очень тяжёлой.
«Ну что дальше вам продолжать? И как можно в этой ситуации доверять тому, что вот я лично услышал в своем вопросе к премьеру относительно этой ситуации. Он не ответил на этот вопрос, потому что правительство практически ничего не сделало для урегулирования этой проблемы.
Я не хочу нагнетать ситуацию. Катастрофы не будет, мы все понимаем, что на 90 процентов прохождения зимы зависит от работы наших Вооруженных Сил и систем противовоздушной обороны, и от того, к сожалению, сколько ракет и «Шахедов» накопил агрессор, а он их накопил очень много.
Но правительство, к сожалению, не выполнило свою задачу и эта неурегулированность долгов лишает нас в ближайшей перспективе реальной интеграции с энергетической системой Европы, с газовым рынком Европы, а это именно тот ресурс, на который мы с вами рассчитываем», – подытожил он.
Спасибо!
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