«Европы нам не видать»: Долги украинской энергетики превысили 300 миллиардов – депутат Рады

Под покровом войны и успокоительных заявлений Зе-власти совокупные долги украинского энергетического сектора превысили триста миллиардов гривен.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил бывший министр ЖКХ, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы входим в зиму, и я хотел бы дать объективную картину ситуации.

Потому что полторы недели назад здесь сидел премьер, министр энергетики – рассказывали такие замечательные картины о том, как космические корабли будут бороздить просторы Вселенной. На самом деле, все не так, и я в этой ситуации считаю, как профессиональный человек, за свой долг – дать вам объективную картину.

Вы должны знать, долги сегодня являются колоссальной ключевой проблемой всего энергетического комплекса. 190 миллиардов гривен – это совокупные неурегулированные долги на газовом рынке. 50 миллиардов гривен – это долги неурегулированные на энергетическом рынке.

94 миллиарда – это долги теплокоммунэнерго за газ перед НАК «Нафтогазом». Из них 52 миллиарда – это текущие, свежие долги, за которые не рассчитываются. Из них разница в тарифах – печально известна, 36 миллиардов гривен», – сказал Кучеренко.