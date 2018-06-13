13.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Евросоюз несет ответственность за распад Украины

Евросоюз несет ответственность за распад Украины. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил австрийский писатель Ханнес Хофбауэр.

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«Брюссель не принял отказ Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Это стало началом распада Украины. Мне кажется, Евросоюз несет свою вину за то, что американцы взяли на себя руководство событиями на Майдане. Джон Маккейн в те дни сказал, что Россия начинается в Киеве. То есть, речь не шла об Украине, а о политике сдерживания, может, даже смены правительства России», – сказал Хофбауэр.

Он считает, что движущей силой в украинском вопросе был Евросоюз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«США где-то в конце февраля взяли на себя духовное руководство. В конечном итоге началась экономическая война. Американцы вводят свои санкции, которые касаются не только России, но и европейских партнеров, то есть потенциальных конкурентов американской стороны. Мне кажется, это не связано с Крымом. Экономические цели преследуются в Европе, а геополитические в США. Но экономического эффекта нет. Санкции вредят немецкому бизнесу, а американскому – нет. Я не понимаю этого. Думаю, это связано с тем, что Германия не является суверенным государством», – сказал Хофбауэр.