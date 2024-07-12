Ф-16 на Украине будут управлять пилоты НАТО в украинской форме

Елена Острякова.  
12.07.2024 08:38
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


За штурвалами истребителей Ф-16, которые Нидерланды направляют на Украину будут сидеть пилоты из стран НАТО.

Об этом в интервью  в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил независимый бельгийский политический аналитик, профессор Гилберт Доктороу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За штурвалами истребителей Ф-16, которые Нидерланды направляют на Украину будут сидеть пилоты из стран...

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«Ясно, что украинских пилотов, обученных летать на этих самолетах, недостаточно. А это означает, что ими будут управлять пилоты НАТО, носящие украинскую форму. Так что мы движемся к очень опасному конфликту между Россией и НАТО», – сказал Доктороу.

Он не стал утверждать, что это будут американцы, но выразил уверенность в том, что это будут не украинцы, и они будут отчитываться перед НАТО.

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