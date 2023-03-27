Фальшивый патриотизм российских попсовиков можно заменить песнями с передовой – вице-спикер Госдумы

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На передовой уже есть популярные среди военнослужащих авторы, пишущие о боевых действиях, однако на них не обращают внимание продюсеры, занимающиеся раскруткой поп-звёзд на федеральных российских каналах.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кузнецовой, на творчество участников СВО есть «огромный запрос людей», о чем свидетельствует популярность роликов в соцсетях.

«Это огромнейший запрос, на который пока, к сожалению, система не ответила или отвечает достаточно суховато, как-то формально… Я специально к министру культуры обращалась с просьбой – помогите нам продвигать творчество военнослужащих. У них нет менеджеров, у них нет продюсеров, которые бы продвигали их творчество, звонили на радио. Есть такой поэт Сергей Лобанов, он пишет замечательные стихи. Только записать его можно будет не раньше, чем через месяц, когда нам удастся его с передовой выдернуть. Там он комвзвода, там он воюет. Никто их не будет продвигать, их можно приглашать на «Первый канал», на второй, на третий, на десятый», – предлагает вице-спикер.

По ее словам, творчество участников СВО не фальшиво.

«Нельзя не верить тому, что пережито самим автором, невозможно написать эти слова, не пропустив через себя всю эту жизнь и прожив её вместе с военными, вместе с родственниками», – сказала Кузнецова.