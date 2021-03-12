ФАН готовится оспорить решение амстердамского суда по иску Bellingcat

12.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Федеральное агентство новостей (ФАН) с помощью своих юристов решило добиться пересмотра дела по иску Bellingcat и повторного разбирательства в суде.

Речь идет об иске нидерландского издания Bellingcat к российскому СМИ. 11 марта стало известно, что суд Амстердама вынес решение в пользу Bellingcat.

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В России это решение восприняли как «очередной хитрый неправомерный шаг Bellingcat». Редакция ФАН утверждает, что изначально не получала никаких уведомлений о назначении даты и места судебного заседания, в результате чего российские журналисты были лишены права на защиту.

«Однако мы с уважением относимся к любым решениям судов, будь они на территории России, Нидерландов или других стран», — говорится в официальном сообщении редакции.

В данное время юристы Медиагруппы «Патриот», куда входит ФАН, изучают правомерность подачи заявления в суд Амстердама, поскольку информационное агентство находится на территории РФ.

Напомним, в прошлом году на ФАН была направлена серия атак со стороны журналистов нидерландского издания с требованием сообщать о случаях вмешательства в президентские выборы США 2020 года. И это несмотря на то, что суд США не нашел доказательств российского вмешательства в электоральный процесс.

В свою очередь, редакция ФАН не стала отмалчиваться и провела собственное расследование по изобличению Bellingcat на предмет провокаций. Сотрудники российского информагентства собрали доказательства против нидерландского издания. И 11 марта вышло постановление амстердамского суда, согласно которому ФАН должен удалить изобличающие статьи и оплатить штраф в размере до 500 тысяч евро.