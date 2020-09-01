01.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Литва, Политика, Прибалтика
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Фанаты Лукашенко ответили на санкции Прибалтики пикетом посольства Литвы


Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко провели в понедельник пикет у посольства Литвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Они держали в руках плакаты «Требуем прекратить вмешательство во внутренние дела», «Тихановскую – в президенты Литвы», «Любимую не отдадим».

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Поводом для пикета стало решение трех прибалтийский республик ввести санкции в отношении 30 белорусских чиновников во главе с Лукашенко и запретить им въезд на свою территорию.

Позже на это решение отреагировал белорусский МИД. Пресс-секретарь ведомства  Анатолий Глаз заявил, что  мнение стран-соседей «в свете последних поспешных шагов» имеет все меньшее значение.

«Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, «самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат», – сказал Глаз.


По его словам, Белоруссия вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов.

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