Фарион требует начать читать в вузах курс истории украинского нацизма

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Для дальнейшей бандеризации образования Украины в вузах пора вводить новый предмет – «историю украинского национализма».

Об этом в эфире своего интернет-канала заявила нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему на ВНО (Внешнее независимое оценивание, украинский аналог ЕГЭ – прим.) история Украины предлагается от XVI столетия? А до XVI столетия Украины не было? Это всё равно что в курсе математики предлагать только какие-то отдельные темы, вырванные из общего процесса», – возмутилась Фарион.

Также она потребовала ввести в высших учебных заведениях специальный курс истории украинского нацизма.

«Когда наконец-то историю Украины у нас будут преподавать исключительно с украиноцентричных позиций? Когда у нас обязательными в вузах будут спецкурсы, например, история националистического движения. Страшно стало? Это слишком сложно принять? История националистического движения, история государствообразования, украинская религия и политический вопрос. Читают у нас такие спецкурсы, предусмотрены они в наших вузах?» – негодовала экс-депутат.