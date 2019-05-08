Фейковый «день примирения» на Украине превращают в антироссийский шабаш

08.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Россию якобы можно остановить только силой оружия и последовательной неуступчивой международной позицией «неприятия агрессии и неотвратимости наказания агрессора».

Об этом на своём официальном сайте в обращении по случаю «Дня памяти и примирения» заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«День памяти и примирения. Сегодня мировое сообщество кланяется памяти жертв Второй мировой. Эта война унесла жизни миллионов людей и доказала, насколько хрупкими являются независимость стран, мир и спокойствие в мире», – говорится в обращении.

Также Турчинов отметил, что невозможно переоценить вклад украинцев в то, что именно 8 мая 1945 Антигитлеровская коалиция официально приняла «Акт о безоговорочной капитуляции» вооруженных сил нацистской Германии, после чего пустился в антироссийскую истерию.

«В 2014 году Россия, презрев международным правом, планировала победный блицкриг, начиная с захвата Крыма, Донбасса и заканчивая порабощением всей страны, так же, как фашистская Германия почти век назад. Но планам Кремля по восстановлению империи ужаса помешали украинские патриоты – воины, волонтеры, весь народ Украины. Враг был остановлен, значительная часть оккупированных земель освобождена. Нельзя забывать уроков истории. Вечная память всем жертвам Второй мировой!» – написал секретарь СНБО.

При этом он фактически призвал «демократические страны мира» сдержать «агрессора» в том числе силой оружия, чтобы не допустить катастрофы планетарного масштаба.

«Это день памяти и примирения. Из тех событий нужно сделать выводы: чтобы не допустить страшных потерь и жертв, не нужно пытаться умиротворить страну-агрессора. История свидетельствует – империю, которая стремится завоеваний, невозможно уговорить придерживаться стандартов международного поведения и уважать интересы других стран. Ее можно остановить только силой оружия и последовательной неуступчивой международной позицией неприятия агрессии и неотвратимости наказания агрессора.

Поэтому задача Украины и ведущих демократических стран мира – не допустить повторения страшных ошибок прошлого, которые могут привести к катастрофе планетарного масштаба», – призвал Турчинов.

Отметим, что данный текст на своём официальном сайте секретарь СНБО проиллюстрировал фотографией изуродованной скульптуры Родина-мать, которая находится в Киеве.