«Фестиваль с МАГАТЭ, зерновая сделка – вас надули, так вам и надо!» – Кедми о переговорах с Западом

До победы над Украиной вести какие-либо переговоры с Вашингтоном и коллективным Западом бессмысленно – они понимают только позицию силы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чего вы хотите достигнуть в ваших переговорах с тем, с кем невозможно договариваться? Потому что, во-первых, они не хотят с вами договариваться. Всегда, когда ведут переговоры, а какова цель противоположной стороны в этих переговорах? Выторговать у вас что-нибудь, а вы согласитесь: ну, хорошо мы вам чуть-чуть дадим в рамках поддержания взаимного доверия. Они возьмут это. И на следующих переговорах будут еще, а вам ничего не дали. Вот этот фестиваль с МАГАТЭ, он чего достиг? Вы чего-нибудь достигли там? Какую цель вы поставили, и чего вы достигли? Кроме заявлений от их имени: «Убирайтесь, вы, из Запорожья. Уйдите с АЭС». Для этого вы начали эти переговоры? Для этого вы с ними продолжаете разговаривать? Для этого вы им дали легитимацию? А вы дали им легитимацию, начав переговоры, приняв их предложение, сказав, что «сложно их выполнить». Так к кому вы имеете претензии?» – риторически заметил Кедми.

Он подчеркнул, что после зерновой сделки российское зерно продолжают блокировать, несмотря на все обещания.

«Вы договорились, полгода прошло, российское зерно куда-то идет? Вы согласились? Вам обещали? Вас надули, так вам и надо! Вас надувают каждый раз, и вы каждый раз соглашаетесь. И продолжаете говорить, что переговоры важны. Для чего? Что вы хотите в них добиться? Не о чем договариваться с американцами до того, как вы достигнете победы на Украине. После это с ними можно говорить! До этого – бесполезно. Пока они не почувствуют силу России, они ни на какое соглашение никогда не пойдут! Они принимают только силу!», – возмутился военный эксперт.