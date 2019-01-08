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08.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Политика, Религия, Украина
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Филарет признал: без УПЦ Онуфрия “Церковь Порошенко” не станет ни поместной, ни автокефальной

“Почетный патриарх” новосозданной “Церкви Порошенко” Филарет признал, что “ПЦУ” приобретет статус патриархата лишь после объединения с канонической Украинской православной церковью митрополита Онуфрия и после признания ее автокефалии всем мировым православием, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он рассказал во время “божественной литургии” в Михайловском соборе в Киеве, сообщает сайт непризнанной в православном мире УПЦ КП.

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Отмечается, что по словам Филарета, в Украине “продолжает существовать Московский патриархат” и «надо объединиться с ним, но это не так просто».

«Поэтому надо иметь мудрость, надо иметь терпение, быть настойчивыми и знать дорогу, которой мы должны идти. А какая дорога наша? Первое — объединить украинское православие в одну Украинскую православную церковь», — сказал Филарет.

«Второе — чтобы все православные церкви, не только Константинопольский патриархат, но и все другие, признали автокефалию поместной Православной церкви Украины», — добавил он.

По его словам, пока есть такие церкви, которые, находясь под влиянием Москвы, не хотят признать Украинскую церковь автокефальной, но добавил, что уверен в том, что ее признают все.

«Как в 1992 году мало кто верил, что может быть Украинская церковь автокефальной, — а она такой стала», — добавил Филарет, не замечая, что противоречит сам себе. Ведь если бы в 1992 году его “УПЦ КП” дейчствительно стала автокефальной, то сегодня ей не нужен был бы ни томос, ни признание со стороны Стамбула или других поместных Церквей..

Он отметил, что в “соборе” непризнанных украинских православных церквей участвовали лишь два архиерея из канонической УПЦ, с ними в ПЦУ пришло 20 приходов, одновременно их неканонической УАПЦ пришло 500-600 приходов, а из неканонической УПЦ КП — 2500 приходов.

По словам Филарета, настоящее объединение украинских православных церквей будет тогда, когда «все приходы и епархии Московского патриархата соединятся с нами в одну Украинскую православную церковь».

«Сегодня мы признаны как митрополия… но нам надо добиться того, чтобы украинскую церковь признавали как патриархат, а не как митрополию.. Когда он будет? Когда мы объединимся в одну церковь и когда нас признают как митрополию другие церкви. Когда эти два условия закончатся — тогда будет время Украинской церкви как патриархата. Это дорога еще далека, но по этой дороге надо идти. Теперь мы встанем на путь к патриархату и достигнем его, Господь поможет», — уверяет Филарет.

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