Филарет уведёт у Стамбула десятки храмов

15.06.2019, Киев, Игорь Петров

Михаил «Филарет» Денисенко, решивший учинить новый раскол в подчиняющийся Стамбулу раскольнической «Православной церкви Украины», сможет забрать около 50-60 храмов Киева в свой самопровозглашенный «киевский патриархат».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Филарет выбрал благоприятный момент и заявил о своих амбициях. Очевидно, он их воплотит на так называемом «народном соборе», который он проведет 20 июня.

Филарет уже во многом потерял свой авторитет и влияние на иерархов. Но какое-то влияние он еще сохраняет. По имеющейся информации, Филарет еще имеет влияние на киевские приходы. Недавно он собирал настоятелей киевских храмов, проводил с ними «воспитательную работу». Очевидно, именно Киев послужит фундаментом нового «киевского патриархата», о котором Филарет может объявить после собору 20 июня.

Думаю, новый «патриархат» будет «киевским» в прямом смысле этого слова – он включит только храмы Киева, возможно еще – Киевской области, и максимум еще пару десятков по Украине.

Объяснение простое – та же потеря авторитета и влияния на ситуацию в Украине. И возраст дает о себе знать, и все – власть имущие и иерархи – от него банально устали.

Тем более, что Зеленский в отличие от прошлой власти не будет так активно вмешиваться в церковную ситуацию в Украине, и Филарет останется без государственной «крыши».

Филарет в основном может надеться на приходы Киева и Киевской области, и плюс еще 50-60 храмов по Украине.

Может случиться как с т.н. «Украинской автокефальной церковью города Львова» – была такая конфессия, ее возглавлял некий «митрополит» Петрусь, который убежал из УПЦ КП, и она являла собой лишь одни приход во Львове. В похожем формате сейчас может быть возрожден «киевский патриархат», – сказал эксперт.