Фильм «Т-34»: Осторожно, суррогат!

06.01.2019, Москва, Александр Ростовцев

В российском кино наступает новая эпоха. Терпящей убытки и сокрушительные валы зрительской критики Минкульт, похоже, начал пересмотр своего прежнего щедрого подхода к раздаче денег на кинопроекты. Во всяком случае, связанные с военной тематикой.

И в самом деле, ситуация, когда именитых кинематографистов заваливают казёнными деньгами под одно только обещание снять «наш ответ рядовому Райану», а на выходе, при сравнимом бюджете, получается постмодернистский шлак, стала просто неприличной и нетерпимой.

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Это не говоря уже о телеконвейере, гонящем поток штампованных и абсолютно безликих сериалов с картонными персонажами, барахтающимися в сюжетном винегрете, где любой непритязательный зритель может найти что-то лично для себя. Головоломный сюжет, матёрых спецслужбистов, тра-та-та, пыщ-пыщ и, конечно же, лав-стори.

Причём, лав-стори в отечественном военном кино принимают порой совершенно извращённые формы, вроде «любви между русской медсестрой Катей и хорошим, но верным солдатскому долгу, штурмбаннфюрером СС Куртом, разбитой мерзкими чекистами».

А потом все хором удивляются, откуда вдруг берутся «Коли из Уренгоя».

Итак, новый фильм «Т-34». Наш ответ американской «Ярости». Советский фильм «Жаворонок», переснятый в декорациях игры World of Tanks. С патриотическим пафосом. Большинству зрителей нравится. Нравится настолько, что весь сеанс был слышен хруст попкорна с бульканьем всасываемой «колы», заглушавших порой бабаханья из динамиков.

Вы можете себя представить, чтобы на фильмах «В бой идут одни «старики», «Они сражались за Родину» или «Иди и смотри» зрители давились фаст-фудом? Нет? А вот на показе фильма «Т-34» – вполне. И зрителей в данном случае трудно винить в аморальном поведении.

Пересказывать содержание или рассуждать о художественных достоинствах этого фильма не имеет смысла. Главное его достоинство: разухабистый сюжет, хорошая динамика и очень ладно пригнанные штампы. Искать в нём глубину и драму советского военного кино – изначально напрасный труд. Любителям военной истории и счетоводам танковых заклёпок на сеансе «Т-34» вообще нечего делать.

Если вы собираетесь просто отдохнуть, не загружая мозги и без переживаний, то этот легчайший фильм «про войну» – для вас. «Т-34» – это в чистом виде миф о рыцарских поединках на танках, война в лайт-версии, как развлечение, избавляющее зрителя от неприятного вглядывания в мрачную и кровавую бездну настоящей войны. Всё по правилам компьютерной игры в танчики.

Но, как водится, без крупицы правды мифа не бывает. В основе советского фильма «Жаворонок» заложена история о пленном советском танкисте, которому удалось – нет, не вырваться на свободу, как фильме, – проутюжить своим безоружным танком немецкие противотанковые орудия вместе с обслугой, стрелявшими по нему на полигоне.

В сюжете «Т-34» использованы несколько реальных историй уникальных боёв советских танкистов, каждая из которых по отдельности гораздо интереснее и драматичнее потуг сценаристов.

Гораздо полезнее и правильнее узнать об этих людях историческую правду, вместо потребления киношного сиропчика:

1.Бой 5 декабря 1941 года у деревни Нефедьево под Москвой 89-го танкового батальона 16-й армии против танковой роты 40-го моторизованного корпуса вермахта. Весь батальон – это единственный уцелевший в жестоких боях танк КВ-1 под командованием начштаба батальона, лейтенанта Павла Даниловича Гузя.

Действуя из засады и манёвром, КВ-1 лейтенанта Гузя уничтожил 10 немецких танков, обратив 8 остальных в бегство. В этом же бою героический КВ-1 сжёг 15 грузовиков, раздавил несколько орудий вместе с прислугой, не считая скошенной из пулемёта пехоты противника.

Выйдя из боя с многочисленными шрамами от попаданий немецких снарядов, КВ-1 лейтенанта Гузя на своём ходу вернулся к своей части и продолжил воевать в её составе.

2.Легендарное сражение танка Т-34 под командованием лейтенанта Александра Сидоровича Мнацаканова с идущими на прорыв «тиграми» именитого 502-го тяжёлого батальона вермахта под деревней Скворицы 20 января 1944 года.

Этот бой иногда называют «танковой рукопашной». В бою за развилку дорог Т-34 Мнацаканова лоб в лоб столкнулся с двумя «тиграми». Танки вошли в клинч и не могли стрелять из орудий. Благодаря умелым действиям механика-водителя Бурикова, оба «тигра» удалось посадить на брюхо в раскатанной ими колее. Угрожая ближайшему завязшему «тигру» гранатой, Мнацаканов заставил его экипаж сдаться. Второй застрявший «тигр» был подорван.

Историки считают, что во втором «тигре» погиб лейтенант Майер, один из лучших танкистов 502-го тяжёлого батальона.

Лейтенант Мнацаканов со своим экипажем пересел в уцелевший «тигр», вышел к перекрёстку дорог и ворвался в автоколонну отступавших от Ленинграда немцев, устроив им полный разгром, после чего вывел трофейный танк в расположение наших войск, несмотря на огонь своей же артиллерии.

3.В фильме есть отсылка-намёк к «бессмертному танцу малютки» лёгкого танка (по сути, танкетки) Т-60 под командованием лейтенанта Дмитрия Ивановича Осатюка. Событие произошло 20 января 1943 года в районе Рабочего посёлка № 5 под Ленинградом, во время проведения операции «Искра».

На одной из укреплённых позиций немцы установили четыре танка Pz-III и, действуя совместно с окопавшейся пехотой, жгли советские бронемашины, отражая атаку за атакой.

На тот момент Pz-III были грозными соперниками. Их 50 мм пушка KWK-39 имела бронепробиваемость не хуже, чем 76 мм пушка Т-34, а сами танки получили усиленную толщину лобовой брони. Лёгкий Т-60, вооружённый 20 мм авиационной пушкой ШВАК, был ему не соперник и подбить Pz-III мог только в борт с близкого расстояния. Экипаж «малютки» Т-60 состоял всего из двух человек: командира и механика-водителя.

В общем, настало время, когда оборонявшие посёлок немцы узнали, что к ним идёт подкрепление из «тигра» и «трёшки», и решили перейти в наступление, оставив в обороне один танк и часть пехоты. В это время рота Т-60 под командованием Осатюка проводила разведку района и командирский танк был отрезан наступающим противником от остальной роты. Вступать в бой с превосходящими силами врага было безумием. Ситуация казалась безвыходной.

Тогда Осатюк приказал мехводу Ивану Макаренкову проявить всё своё мастерство и отходить к ближайшей роще, где заняла позицию батарея ст. лейтенанта Романова. Артиллеристы, разгадав маневр танка Осатюка, поддержали его огнём, а Т-60 в это время «подзадоривал» висевшие у него на хвосте немецкие танки огнём из ШВАКа, ловко уклоняясь от летевших в него снарядов.

Гоняясь за танкеткой Осатюка, два из трёх Pz-III были сожжены нашей артиллерией, а третий удрал, решив не испытывать судьбу. Оставшаяся без поддержки танков немецкая пехота укрылась в ближайшем овраге и заняла оборону, отгоняя танк Осатюка гранатами. Однако Т-60 удалось незаметно обойти пехоту противника с тыла, и, накатав колею, запрыгнуть в гущу фашистов. Мехвод Макаренков утюжил врагов гусеницами, Осатюк же, выдернув опорную чеку гашетки пулемёта, включил автоматический режим стрельбы, а сам помогал ему из ШВАКа.

Когда на кромке оврага появились первые советские бойцы в белых маскхалатах, их взору предстала картина, достойная кисти Иеронима Босха. Понятное дело, что подсчитать количество раскатанных и разорванных в клочья фашистов было задачей непосильной. Осатюк же на вопросы «сколько ты их там набил?» отвечал так: «Их сюда Гитлер прислал, вот пусть он и считает».

И, наконец, ключевой, и пожалуй, самый гнилой штамп из фильма «Т-34» – финальное рукопожатие высосанного из пальца танкового аса Германии Клауса Ягера и победившего его в танковом поединке высосанного из пальца танкиста Ивушкина.

Я, конечно, понимаю, что фильм «Т-34» – развлекуха, но авторам меру всё-таки надо знать.

На Восточном фронте танковые дуэли если и происходили, то были волею случая, а не договорняка. И никакого рыцарства в них не было. Была ярость и огромное желание превратить противника в железный хлам и кровавые брызги. Под Прохоровкой экипажи подбитых танков продолжали бой стрелковым оружием и сходились в рукопашную.

Не случайно, что фашисты люто ненавидели всех, кто им сопротивлялся и наносил урон. Спасшихся из горящего танка советских танкистов либо расстреливали прямо у горящей машины, либо, при наличии времени и подручных средств, обливали бензином и сжигали живьём.

Кстати, упомянутый выше танкист, послуживший образом для главного героя фильма «Жаворонок», был немцами расстрелян. По одним данным, сразу возле подбитого танка, по другим – перед смертью фашисты подвергли героя нечеловеческим пыткам, по третьим – начальник полигона велел выстроить почётный караул, после чего самолично разрядил в упор свой «вальтер», «отдавая должное» мужеству и самоотверженности советского танкиста.

В общем, исторической науке практически неизвестны примеры великодушия гитлеровцев, ради забавы поднимавших на штыки детей и мостивших из редких библиотечных книг проходы через грязь и лужи.

Даже известная история о немецком солдате Йозефе Шульце, якобы отказавшемся участвовать в казни югославских партизан и вставшем рядом с ними у расстрельной стенки, на поверку оказалась мифом.

И совсем уж сомнительно, чтобы советский танкист, да ещё из военнопленных, стал пожимать лапы «благородному» фашисту, пусть даже побеждённому.

Вот хорошо известный, можно сказать, хрестоматийный пример. Лётчик Алексей Севастьянов тараном сбил «хейнкель». Его пилот спасся и попал в плен. Когда Севастьянов зашёл в комнату, где допрашивали сбитого им пилота, тот встал и протянул ему руку, признавая его превосходство. Но лётчик Севастьянов руки сбитому фашисту не подал и красивый жест не оценил.

Подводя печальный итог.

То, что «Т-34», скорее всего, отобьёт затраченные на него деньги, и это неплохо. Авторам удалось снять не грузящую зрителей картину по лекалам игры World of Tanks. Плохо то, что пипл это схавает, а начальство, судя по всему, возьмёт на вооружение, как коммерчески удачный приёмчик. Снять фильм о настоящих героях войны в этих потешных декорациях не выйдет, и поэтому серьёзные фильмы о войне либо не будут сниматься вообще, либо будут и дальше выходить в формате михалковского постмодернистского трэша. А это значит, что историческая правда и память о реальной войне будет размываться всё больше и больше, подменяясь легко усвояемыми суррогатами.