Financial Times пишет о том, чем грозит Западу воровство активов России

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Идея передать Украине замороженные на Западе активы России может иметь негативные последствия для т.н. «демократий», предупреждает газета Financial Times.

«Серьезную озабоченность вызывает то, что это может нанести ущерб международной финансовой стабильности – и статусу доллара и евро как резервных валют — путем подрыва важного доверия, связанного с размещением резервов в других странах», – говорится в публикации.

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Как поясняет издание, «такие страны, как Китай, могут начать опасаться, что резервы, хранящиеся в евро или долларах, больше не являются безопасными».

«Справедливо это или нет, но многие страны «глобального юга» расценили бы это как еще один пример того, как богатые демократии приспосабливают правила к своим собственным интересам. США и их союзники представили войну Украины против России как защиту международного порядка, основанного на правилах. Даже если Москва попрала глобальные нормы, реакция запада должна рассматриваться как юридически безупречная», – отмечается в статье.