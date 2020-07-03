Финские компании не собираются покидать Россию

03.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Финский бизнес ждет восстановления российской экономики после противоэпидемических ограничений.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил покидающий свою должность посол Финляндии в РФ

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Микко Хаутала.

По его словам, в РФ работает порядка 900 финских компаний.

«Еще до коронавируса основными проблемами были валютный курс (точнее, ослабление рубля) и общие проблемы российской экономики. Протекционизм также негативно влияет на работу компании. Вот это привело к тому, что некоторые финские компании действительно ушли с российского рынка. Но в то же время пришли новые — думаю, в какой-то мере это естественный процесс: планы меняются, одни уходят, другие приходят. В целом ухода финских компаний с российского рынка я не вижу — ситуация скорее стабильна», – сказал дипломат.

«Думаю, главным для наших компаний будет вопрос о том, когда и как быстро будет восстанавливаться российская экономика. И на этот вопрос, боюсь, в данный момент попросту нет четкого ответа», – добавил Хаутала.