Флагман ВМСУ доводит до совершенства навык бегать от русских

07.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Флагман украинских ВМС – бывший советский сторожевик «Гетман Сагайдачный» потренировался уворачиваться от крылатых ракет «противника» и выставлять радиопомехи. Об этом отчитались в Министерстве обороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ведомстве рассказали, что по легенде учения экипаж получил сигнал об облучении корабля головкой самонаведения ракеты и выполнил постановку пассивных радиопомех.

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«В то же время, создав маскирующий фон, фрегат выполнил маневр уклонения от заданного курса, что в боевой обстановке должно дезориентировать радиолокационную головку самонаведения и перенаправить ее с корабля на ложную цель», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» в ходе плановых учений успешно поразил цель на расстоянии более 250-ти километров крылатой ракетой «Калибр».

Во время Русской весны Киев сохранил «Гетман Сагайдачный» благодаря тому, что кораблю, возвращаясь в Черное море с учений, удалось на предельной скорости скрыться от преследования флагмана Черноморского флота РФ ракетного крейсера «Москва» в территориальных водах Болгарии.

Пресс-офицер фрегата Павел Парфенок тогда говорил: ««Чтобы избежать встречи с «Москвой», «Гетман Сагайдачный» отправился в Одессу через территориальные воды Болгарии. Знаю, что после тех событий командира крейсера «Москва» сняли за то, что он не успел отреагировать. Маневренными действиями «Сагайдачный» оторвался и на бешеной скорости прибыл в Одессу».