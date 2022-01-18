Флагман ВМСУ готовят к модернизации. Возможно оснастят ракетами НАТО

18.01.2022  11:59 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен


Украина впервые за годы независимости проведет широкую модернизацию флагмана своих ВМС фрегата «Гетман Сагайдачный», построенного в 1992 году как сторожевой корабль.

Об этом сообщает госконцерн «Укроборонпром», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина впервые за годы независимости проведет широкую модернизацию флагмана своих ВМС фрегата «Гетман Сагайдачный»,...

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«Работы подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины. Именно поэтому для успешной реализации проекта Опытно проектный центр кораблестроения кооперируется с другими украинскими предприятиями – лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны», – заявил директор-генеральный конструктор ГП «Опытно-проектный центр кораблестроения» Вадим Борисов.

«Речь идет о Государственном предприятии «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Заря»-«Машпроект», Государственном предприятии «Николаевский судостроительный завод», Судостроительно-судоремонтном заводе «Нибулон» и других предприятиях», – уточнил он.

Что конкретно будут делать на «Сагайдачном», не уточняется, но по мнению бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, это закрытая информация, о которой не следует говорить.

«Также есть перспективы в кораблестроении. Это касается и ракетных катеров, которые помогает нам строить Великобритания, там заканчивается подготовка тральщиков. Турция. Мы там строим корветы, при помощи Британии строим две военно-морских базы, то есть достаточно широкий спектр действий, которые направлены на повышение боевого потенциала военно-морских сил, а это означает и в целом потенциала вооруженных сил Украины на юге», – сказал Романенко.

Источник «ПолитНавигатора» в Минобороны России отмечает, что на фрегат могут быть установлены натовские или украинские ракетные системы.

«Скорее всего «Сагайдачный» планируют переоборудовать, чтобы в перспективе использовать как носитель «новых украинских систем вооружения», например, пока ещё «сырых» противокорабельных ракет «Нептун» или проверенных натовских «Экзосет», «Гарпун». И видимо ставка делается именно на натовские ракетные комплексы, потому, что другой долгострой – отечественный корвет «Владимир Великий», который пока ещё планируют достроить до конца 2023 года, по задумкам украинских адмиралов должен был стать носителем противокорабельных ракетных комплексов «Экзосет», – не исключает наш собеседник.

Он считает, что достройка корабля в силу различных причин в ближайшее время маловероятна.

«Но 2021 года в Турции состоялась официальная закладка корвета класса «Ada» для ВМС Украины. Первый турецкий корвет должны передать для достройки на Украину уже в этом 2022 году, а в 2024 году данный корабль должен войти в состав украинского флота. Вооружение турецкого корвета – 8 противокорабельных ракет «Гарпун» и зенитный ракетный комплекс», – заявил источник.

«Имеемый корабельный состав ВМСУ даже с учётом украинских катеров «Гюрза» «Кентавр», американских «Айленд» и в перспективе английских тральщиков, на данный момент не имеет возможностей для ведения современного морского боя, но ставка на системы вооружения НАТО и старые/новые носители этого вооружения потенциально могут увеличить боеспособность украинских ВМС и фрегат «Сагайдачный», несмотря на свой преклонный возраст, видимо, является частью этого проекта», – считает собеседник «ПолитНавигатора»..



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