Фон дер Ляйен грозит третьим странам санкциям за поставки в Россию

Предохранителем обхода антироссийских санкций через третьи страны может быть запрет странами ЕС экспорта продукции.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлую пятницу комиссия поддержала предложение на 11-й пакет санкций, и этот пакет сосредоточен на том, чтобы бороться с обходом санкций. Мы делаем это с тесным сотрудничеством с Большой семёркой, хотела бы коснуться элементов этого пакета.

Первое – мы усовершенствуем существующие инструменты, то есть мы добавляем больше продуктов на запрет на транзит, включительно с передовыми материалами и деталями для самолётов, которые по дороге в третьи страны через Россию вдруг оказываются в руках Кремля.

Кроме того, нам необходимо сделать дополнительные действия. Мы недавно увидели рост чрезвычайно больших торговых потоков между ЕС и определёнными третьими странами, и эти товары опять-таки появляются в России. И вот, почему мы предложили новый инструмент по борьбе с обходом санкций», – сказала еврочиновница.