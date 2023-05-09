Фон дер Ляйен грозит третьим странам санкциям за поставки в Россию

Вадим Москаленко.  
09.05.2023 17:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Санкции, Украина


Предохранителем обхода антироссийских санкций через третьи страны может быть запрет странами ЕС экспорта продукции.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«В прошлую пятницу комиссия поддержала предложение на 11-й пакет санкций, и этот пакет сосредоточен на том, чтобы бороться с обходом санкций. Мы делаем это с тесным сотрудничеством с Большой семёркой, хотела бы коснуться элементов этого пакета.

Первое – мы усовершенствуем существующие инструменты, то есть мы добавляем больше продуктов на запрет на транзит, включительно с передовыми материалами и деталями для самолётов, которые по дороге в третьи страны через Россию вдруг оказываются в руках Кремля.

Кроме того, нам необходимо сделать дополнительные действия. Мы недавно увидели рост чрезвычайно больших торговых потоков между ЕС и определёнными третьими странами, и эти товары опять-таки появляются в России. И вот, почему мы предложили новый инструмент по борьбе с обходом санкций», – сказала еврочиновница.

«Если мы видим, что товары из ЕС направляются в третьи страны, а потом появляется в России, мы можем предложить странам-членам наложить санкции на экспорт этих товаров, и этот инструмент будет последним доводом.

Мы будем использовать его очень осторожно после очень тщательного анализа риска, после согласования странами-членами ЕС, но, без сомнения, это должно показать, что мы работаем против обхода санкций. И третий элемент – запрет теневым структурам третьих стран, которые намеренно обходят наши санкции. Итак, это 11-й пакет санкций», – рассказала Урсула фон дер Ляйен.

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